Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
0
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
12.25
X
6.60
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.41
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
7
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Барыс
3
П1
X
П2

Хартли про 3:2: «Исаев и защитники “Локомотива” не дали СКА забить, особенно “3 на 5” — это решающий момент. Прогресс Мисюля впечатляет — у него много хороших качеств»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Источник: Спортс"

— Очень хорошая игра, важная победа. Игра была интересна для зрителей и слишком интересна для тренеров.

Хорошо начали игру, но соперник реализовал пару своих моментов.

Второй период мы здорово начали, контролировали игру, но удаления получили, здорово, что вратарь Исаев и защитники своими действиями не дали сопернику забить. Особенно в игре «3 на 5» — это решающий момент.

Даниила Мисюля отмечу, хорошо сыграл, прогрессирует и забил важный гол. Ульев получил много игрового времени — еще один талантливый парень, у которого хорошее будущее.

— За счет чего у Мисюля вырастают крылья?

— Его прогресс впечатляет — у него много хороших качеств. Большой защитник, но при этом мобильный. Видит лед, но сегодня утром ему говорил, что он мало бросает.

У него много таких возможностей, но он старается отдать партнеру. Здорово, что сегодня он был вознагражден забитой шайбой.

— Давно не забиваете в большинстве. Почему?

— Даже если взять сегодняшнюю игру, последнее большинство бросило шесть раз из очень хороших позиций, но ни один не попал в створ. Это скорее от переизбытка желания.

Они так хотят забить, что иногда не хватает хладнокровия. Шайба хорошо ходила, моменты создавали, но шайба не зашла, — сказал Боб Хартли.