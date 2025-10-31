Хартли про 3:2: «Исаев и защитники “Локомотива” не дали СКА забить, особенно “3 на 5” — это решающий момент. Прогресс Мисюля впечатляет — у него много хороших качеств»

— Очень хорошая игра, важная победа. Игра была интересна для зрителей и слишком интересна для тренеров.
Хорошо начали игру, но соперник реализовал пару своих моментов.
Второй период мы здорово начали, контролировали игру, но удаления получили, здорово, что вратарь Исаев и защитники своими действиями не дали сопернику забить. Особенно в игре «3 на 5» — это решающий момент.
Даниила Мисюля отмечу, хорошо сыграл, прогрессирует и забил важный гол. Ульев получил много игрового времени — еще один талантливый парень, у которого хорошее будущее.
— За счет чего у Мисюля вырастают крылья?
— Его прогресс впечатляет — у него много хороших качеств. Большой защитник, но при этом мобильный. Видит лед, но сегодня утром ему говорил, что он мало бросает.
У него много таких возможностей, но он старается отдать партнеру. Здорово, что сегодня он был вознагражден забитой шайбой.
— Давно не забиваете в большинстве. Почему?
— Даже если взять сегодняшнюю игру, последнее большинство бросило шесть раз из очень хороших позиций, но ни один не попал в створ. Это скорее от переизбытка желания.
Они так хотят забить, что иногда не хватает хладнокровия. Шайба хорошо ходила, моменты создавали, но шайба не зашла, — сказал Боб Хартли.