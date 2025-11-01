Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Вегас
0
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
12.25
X
6.60
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.41
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
7
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Барыс
3
П1
X
П2

Максим Комтуа: «В КХЛ сталкиваюсь с грязной игрой чаще, чем в Северной Америке. Многие российские хоккеисты играют на грани, но чаще всего удаляют легионеров»

Нападающий «Динамо» Максим Комтуа назвал некоторые свои удаления незаслуженными.

Источник: Спортс"

— Спустя год игры в КХЛ вас продолжают критиковать за агрессивный и провокационный стиль игры. Уже привыкли к этому?

— Я думаю, что такие люди неправильно смотрят хоккей.

Все внимание приковано ко мне, но я получаю не меньше грязных приемов от других игроков. Кажется, русским ребятам не нравится, что против них играют жестко, поэтому отвечают тем же.

Я понимаю, что это реакция на мои провокации, но в КХЛ я сталкиваюсь с грязной игрой гораздо чаще, чем за все годы, проведенные в Северной Америке. На это почему-то закрывают глаза.

— В прошлом сезоне вы получили 125 штрафных минут. Нет ощущения, что арбитры относились к вам более предвзято из-за устоявшейся репутации провокатора?

— Некоторые мои удаления действительно были незаслуженными.

Я думаю, что арбитры в целом относятся к иностранным игрокам чуть-чуть по-другому. Возможно, причина в языковом барьере: мы пытаемся разговаривать с судьями, а они думают, что мы говорим в их адрес что-то плохое.

Многие российские хоккеисты в КХЛ играют на грани, но чаще всего удаляют легионеров.

Знаете, я с большим уважением отношусь к хоккейным арбитрам, но когда случается так, что они проявляют неуважение к игрокам, то это выводит меня из себя, — сказал Максим Комтуа.