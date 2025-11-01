Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.46
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
7
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Барыс
3
П1
X
П2

«Рейнджерс» не будут спешить с продлением контракта Панарина и хотят посмотреть на ход сезона. Проблемой может стать срок договора форварда

«Рейнджерс» не собираются торопиться с решением относительно нового соглашения Артемия Панарина.

Источник: Спортс"

Действующее соглашение 34-летнего россиянина с зарплатой 11,6 миллиона долларов в год рассчитано до завершения этого сезона.

Нью-йоркский клуб не спешит вступать в серьезные переговоры о продлении контракта и хочет посмотреть на то, как пойдет этот сезон. При этом потенциальной проблемой может стать срок контракта.

«Не думаю, что Панарин будет открыт для краткосрочного контракта, который, вероятно, был бы предпочтительнее для “Рейнджерс”, — написал журналист Пьер ЛеБрюн.

Хоккеист набрал 7 (2+5) очков в 12 матчах текущего сезона НХЛ.