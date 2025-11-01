Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.05
П2
5.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2

Дюбуа получил травму в матче с «Айлендерс». Форвард «Вашингтона» может пропустить матч с «Баффало», Строум — вернуться в состав

Форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа досрочно завершил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3) из-за травмы нижней части тела.

Источник: Спортс"

27-летний форвард ушел с площадки в конце первого периода в результате столкновения с форвардом клуба с Лонг-Айленда Жаном-Габриелем Пажо после вбрасывания.

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что игрок пройдет обследование в субботу. Таким образом, он может пропустить матч с «Баффало», который пройдет 1 ноября (начало по московскому времени — 2 ноября в 02:00), Карбери не исключил, что клубу придется вызвать нападающего из АХЛ.

Ранее в этом сезоне Дюбуа (6 игр, 0 очков) уже пропускал матчи из-за травмы нижней части тела. В прошлом сезоне игрок набрал 66 (20+46) очков в 82 играх при полезности «+27».

При этом форвард «Вашингтона» Дилан Строум, сегодня вновь не сыгравший из-за травмы нижней части тела, может вернуться в состав в матче с «Сэйбрс».