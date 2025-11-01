Дюбуа получил травму в матче с «Айлендерс». Форвард «Вашингтона» может пропустить матч с «Баффало», Строум — вернуться в состав

Главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери сообщил, что игрок пройдет обследование в субботу. Таким образом, он может пропустить матч с «Баффало», который пройдет 1 ноября (начало по московскому времени — 2 ноября в 02:00), Карбери не исключил, что клубу придется вызвать нападающего из АХЛ.