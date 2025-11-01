Сорокин поприветствовал сына Овечкина после матча «Айлендерс» и «Вашингтона»

Голкипер подъехал к защитному стеклу и отбил кулачок.
Сорокин отразил 22 из 23 бросков «Вашингтона» и стал 2-й звездой матча. Вратарь «Айлендерс» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за игру.
Сорокин о рекордном голе Овечкина: «Если я его не видел, то он не считается! Сам не понимаю, как пропустил».
