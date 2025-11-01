Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.05
П2
5.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.50
П2
3.08
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.65
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
СКА
2
П1
X
П2

У Овечкина 2 шайбы в 11 играх на старте сезона НХЛ. Это повторение худшего результата на таком отрезке за карьеру

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3).

На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 11 играх.

Овечкин повторил личный антирекорд по числу заброшенных шайб на этом отрезке.

Ранее он забрасывал по 2 шайбы в 11 играх на старте дважды (сезон-2008/09, в итоге — 56 голов в 79 играх, «Морис Ришар Трофи»; сезон-2023/24 — в итоге 31 шайба в 79 играх).

Самый вялый старт в карьере Овечкина? Не забил «Айлендерс» и собрал «-3».

