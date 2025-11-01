У Овечкина 2 шайбы в 11 играх на старте сезона НХЛ. Это повторение худшего результата на таком отрезке за карьеру

На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 11 играх.
Овечкин повторил личный антирекорд по числу заброшенных шайб на этом отрезке.
Ранее он забрасывал по 2 шайбы в 11 играх на старте дважды (сезон-2008/09, в итоге — 56 голов в 79 играх, «Морис Ришар Трофи»; сезон-2023/24 — в итоге 31 шайба в 79 играх).
Самый вялый старт в карьере Овечкина? Не забил «Айлендерс» и собрал «-3».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше