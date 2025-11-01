Светлов о проблемах Кузнецова: «Не хватает легкости и моторности. Но “Металлург” только выиграл, что из-за Евгения команда всю осень в центре внимания»

— Ходят слухи, что Кузнецов может покинуть «Металлург»…
— Пока Евгений все-таки играет ниже своего уровня. Пять передач в восьми матчах — неплохие показатели для середняка КХЛ, но не для одной из главных звезд. Хотя и среднее игровое время Кузнецова — не выдающееся, около 12 минут.
Так что в целом впечатление пока неоднозначное.
— В чем игровые проблемы Кузнецова?
— «Магнитка» — команда очень техничная, здесь Евгений отлично вписывается. Но при этом она легкая, сверхскоростная и челночная, а вот тут Кузнецову после полугодичного отдыха кондиций — легкости и моторности — пока не хватает.
Еще одна проблема — в выборе позиции. Я так понял, что тренерский штаб в первую очередь видит Кузнецова в центре. Но это самая ответственная позиция в хоккее, требующая идеальной подготовки. А ее пока нет — и объективно, из-за долгих каникул, и субъективно.
Вообще всю свою карьеру Евгений провел как бы между двумя амплуа — центрального нападающего и крайнего. В этом его «фишка». Но она приносит успех только тогда, когда игрок безупречно готов функционально.
— Как в целом оцените историю с приглашением Кузнецова в «Магнитку»?
— На мой взгляд, для «Металлурга» она беспроигрышная. Клуб ничем не рисковал, поскольку изначально, еще летом под Кузнецова не закладывался — и все тройки были уже наиграны.
Трансфер состоялся уже по ходу чемпионата, осенью, когда Евгений рассматривался уже как джокер. Да и судя по прессе, по условиям хоккеист пошел навстречу клубу.
«Магнитка» только выиграла от того, что всю осень благодаря Кузнецову команда была и остается в центре внимания. После прихода Евгения на пик вышел лучший бомбардир клуба Владимир Ткачев, у которого 21 передача в 21 матче. Выстрелил и лучший снайпер «Металлурга» Канцеров — у него уже 13 шайб.
Но приход Кузнецова — это не только новый уровень конкуренции среди звезд, но и влияние на молодежь. Смолин, Сиряцкий, Козлов — сегодня в «Металлурге» много открытий. В том числе из-за появления такого мастера, как Кузнецов, — считает олимпийский чемпион.