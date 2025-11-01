Светлов о проблемах Кузнецова: «Не хватает легкости и моторности. Но “Металлург” только выиграл, что из-за Евгения команда всю осень в центре внимания»

«Магнитка» только выиграла от того, что всю осень благодаря Кузнецову команда была и остается в центре внимания. После прихода Евгения на пик вышел лучший бомбардир клуба Владимир Ткачев, у которого 21 передача в 21 матче. Выстрелил и лучший снайпер «Металлурга» Канцеров — у него уже 13 шайб.