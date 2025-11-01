Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.05
П2
5.08
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.50
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.61
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.70
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2

Быков о том, что Павел Попов продает золотую медаль ЧМ-2009 для помощи семье сына, погибшего на СВО: «Поступок, достойный уважения. Тогда я решил, что он тоже достоин награды»

Ранее на сайте аукциона «Литфонд» появилась информация, что 6 ноября будут проданы несколько лотов «из собрания генерального менеджера сборной России Павла Попова», в том числе золотая медаль с чемпионата мира по хоккею 2009 года. Стартовая цена медали — 5 млн рублей.

Бывший хоккейный руководитель объяснил это решение желанием оказать финансовую помощь семье сына (бывшего хоккеиста Дмитрия Попова), погибшего на СВО.

"Международная федерация хоккея выделяет определенное количество медалей на команду — ни больше, ни меньше, к сожалению. И не все участники команды, помимо игроков, получают эту награду.

Я так решил для себя, что Павел был тоже достоин за его вклад в жизнь сборной на тот момент, как и некоторые другие люди из этого большого коллектива сборной команды.

У меня уже были медали такого достоинства, и я так решил для себя. Это не значит, что я лишился титула. Вот и сейчас он решил совершить такой поступок, достойный уважения", — сказал бывший главный тренер сборной России, возглавлявший команду на победном турнире в Швейцарии.