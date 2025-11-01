Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
6.65
X
5.50
П2
1.81
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
3
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
12.00
П2
27.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
4
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
91.00
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.41
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.59
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.48
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.39
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.32
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.33
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.32
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
02.11
Эдмонтон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
02.11
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Кудашов о 3:2 с ЦСКА: «Равная, качественная игра. “Динамо” повезло с голом в концовке. Был план на 13 форвардов, но Мамин заявил, что готов на 100%»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги дерби против ЦСКА (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. Победную шайбу на 60-й минуте забросил нападающий Максим Мамин, в прошлом сезоне выступавший за армейский клуб.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги дерби против ЦСКА (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. Победную шайбу на 60-й минуте забросил нападающий Максим Мамин, в прошлом сезоне выступавший за армейский клуб.

— Очень равная и очень качественная игра с обеих сторон. Повезло, что такой гол забили в конце. А вообще мне показалось, что и мы, и ЦСКА сыграли очень организованно. Не знаю, как зрителям, а нам содержание понравилось.

— Понятно, что вы вряд ли так подгадывали, чтобы вернуть Максима Мамина на лед именно в матче с его родным клубом. Но расскажите, как вы его специально готовили, ведь даже брали на последний выезд, где он так и не сыграл.

— Решили вернуть, потому что время пришло. У него рука зажила. Если говорить сухо. Что касается того, как мы его готовили, — мы его гоняли. Мы брали его в поездку, потому что уже мог делать какие-то командные действия, поэтому и поехал на выезд, чтобы быть с нами. К тому же все тренеры ехали на выезд.

Конечно, мы не подгадывали [его возвращение именно в матче с ЦСКА]. Сегодня с утра вообще был план на 13 нападающих, чтобы потихоньку его запустить и дать сыграть несколько смен. А он изъявил желание, что готов на все 100%, — сказал Алексей Кудашов.