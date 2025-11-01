Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
6.65
X
5.50
П2
1.83
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нэшвилл
3
:
Калгари
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
12.00
П2
29.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Виннипег
4
:
Питтсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
18.00
П2
91.00
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.41
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.59
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.48
П2
3.12
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.39
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.32
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
02.11
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.33
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.32
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
02.11
Эдмонтон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
02.11
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги игры с «Динамо» (2:3) в FONBET КХЛ. Армейцы проиграли, пропустив гол Максима Мамина на 60-й минуте. Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» (2:3), пропустив гол Адама Ружички также на 60-й минуте.

— Такие два гола в концовках, конечно, психологически непросто. Сильнее надо быть. Другого варианта нет.

— Игра основного вратаря пока не внушает доверия. Как с этим бороться?

— Надо не бороться, а сражаться.

— Ожидаются ли какие-то перестановки в составе, просили ли у руководства новых игроков?

— Работа идет. Но пока обсуждать это в общественном пространстве рано.

— Два поражения в дерби насколько эмоционально тяжело сказываются?

— Смотря как к этому относиться. Если как к поражениям, то тяжело, а если как к мотивации — это сил придает.

— Пропущенные голы на последних минутах — следствие проблем с игровой дисциплиной?

— Сейчас много можно рассказывать, просто нельзя пропускать в концовках, отвечу так. Поэтому и выпускаются в концовках ответственные ребята. Но пока это не работает.

— Насколько вы перед сезоном ожидали, что с таким количеством проблем вы столкнетесь?

— Я вообще не испытываю иллюзий. В хоккее все достаточно просто: дисциплина, мастерство, коллектив. Без этого будет тяжело, поэтому создаем это сейчас. Всегда создавать непросто, не все это могут пройти. Поэтому и такие мучения идут. Основная масса ребят сражается, конечно. Есть и позитивные моменты, — сказал Игорь Никитин.