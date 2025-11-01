Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги игры с «Динамо» (2:3) в FONBET КХЛ. Армейцы проиграли, пропустив гол Максима Мамина на 60-й минуте. Ранее ЦСКА уступил «Спартаку» (2:3), пропустив гол Адама Ружички также на 60-й минуте.
— Такие два гола в концовках, конечно, психологически непросто. Сильнее надо быть. Другого варианта нет.
— Игра основного вратаря пока не внушает доверия. Как с этим бороться?
— Надо не бороться, а сражаться.
— Ожидаются ли какие-то перестановки в составе, просили ли у руководства новых игроков?
— Работа идет. Но пока обсуждать это в общественном пространстве рано.
— Два поражения в дерби насколько эмоционально тяжело сказываются?
— Смотря как к этому относиться. Если как к поражениям, то тяжело, а если как к мотивации — это сил придает.
— Пропущенные голы на последних минутах — следствие проблем с игровой дисциплиной?
— Сейчас много можно рассказывать, просто нельзя пропускать в концовках, отвечу так. Поэтому и выпускаются в концовках ответственные ребята. Но пока это не работает.
— Насколько вы перед сезоном ожидали, что с таким количеством проблем вы столкнетесь?
— Я вообще не испытываю иллюзий. В хоккее все достаточно просто: дисциплина, мастерство, коллектив. Без этого будет тяжело, поэтому создаем это сейчас. Всегда создавать непросто, не все это могут пройти. Поэтому и такие мучения идут. Основная масса ребят сражается, конечно. Есть и позитивные моменты, — сказал Игорь Никитин.