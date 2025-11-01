Кудашов о качестве льда после «Золотого Граммофона» на «ВТБ-Арене»: «Люди получили удовольствие от концерта. Очень тяжело играть, ребята бегут, а под ними проваливается лед»

— В предыдущие дни на «ВТБ-Арене» проводили «Золотой Граммофон». И сегодня хоккеисты сказали о том, что был плохой лед…
— Любые арены используются не только для хоккея. Наверняка люди получили вчера удовольствие от концерта. Конечно, лед плохой. Мы тренировались на малой арене, там совершенно другой лед. Но большие арены и созданы для концертов и шоу. Я знаю, что был плохой лед, потому что паркет сняли только в 12:30. Совсем мало времени прошло.
— Сильно ли меняется игра, когда плохой лед?
— Очень тяжело играть. Игроки бегут, а под ними проваливается лед. И быстрее устаешь, и шайба отскакивает, — сказал Алексей Кудашов.