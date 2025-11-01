Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
2
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.75
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
3
:
Калгари
1
Все коэффициенты
П1
1.08
X
10.00
П2
51.00
Хоккей. НХЛ
04:00
Лос-Анджелес
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.33
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.32
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.16
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Каролина
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
3
:
ЦСКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Лада
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2

Кудашов о качестве льда после «Золотого Граммофона» на «ВТБ-Арене»: «Люди получили удовольствие от концерта. Очень тяжело играть, ребята бегут, а под ними проваливается лед»

«Динамо» обыграло ЦСКА (3:2) в домашнем матче FONBET КХЛ в субботу. В четверг и пятницу на «ВТБ-Арене» проходила церемония вручения премии «Золотой Граммофон».

Источник: Спортс"

— В предыдущие дни на «ВТБ-Арене» проводили «Золотой Граммофон». И сегодня хоккеисты сказали о том, что был плохой лед…

— Любые арены используются не только для хоккея. Наверняка люди получили вчера удовольствие от концерта. Конечно, лед плохой. Мы тренировались на малой арене, там совершенно другой лед. Но большие арены и созданы для концертов и шоу. Я знаю, что был плохой лед, потому что паркет сняли только в 12:30. Совсем мало времени прошло.

— Сильно ли меняется игра, когда плохой лед?

— Очень тяжело играть. Игроки бегут, а под ними проваливается лед. И быстрее устаешь, и шайба отскакивает, — сказал Алексей Кудашов.