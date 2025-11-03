Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
1
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.02
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.37
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.65
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Исаков о 2:0 с «Автомобилистом»: «Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб. Отмечу свежесть игроков, вздохнули немного после длительного марафона»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков подвел итоги игры с «Автомобилистом» (2:0) в FONBET КХЛ.

Источник: Спортс"

— Никто не хотел уступать до конца матча, нерв держал в напряжении. Во втором периоде реализовали момент, в третьем доигрывали по счету, приходилось много играть в своей зоне, но здорово, что дотерпели.

— Второй раз за неделю играете с «Автомобилистом», матчи кардинально разные получились. Сделали выводы?

— Нам в Нижнем не понравилась вторая половина игры, хоть первую провели здорово. Здесь сохраняли концентрацию всю игру и играли плотно.

— Второй матч подряд сухой, как удалось наладить игру в обороне?

— Приятно заканчивать игру без пропущенных шайб, но здесь больше надо отмечать свежесть игроков. Последние 10 дней удалось отдохнуть немного после длительного марафона. Ребята вздохнули и сейчас играют по‑другому.

— У вас был хороший прессинг, делали акцент на этом?

— Хотели в чужой зоне создавать голевые ситуации за счет прессинга, несколько моментов таких получилось. Любая команда будет адаптироваться, поэтому второй момент, хотели хорошо сыграть на возврате, ребята справились с этим.

— Костин с «сухарями» две игры, надежность вратаря позволяет смелее играть в атаке?

— Конечно, уверенная игра вратаря придает силы. Понимаем, что оба матча он здорово отыграл, но мы довольны и игрой в обороне. Моменты, которые проговаривали до игры, получились сегодня. Хотим сохранить баланс, цепко и плотно играть в обороне. Надежность сзади позволяет впереди раскрепоститься и получать хорошие моменты в позиционных атаках. Хотим играть надежно и креативно и в атаке, и в обороне.

— На что будете делать упор в подготовке к матчу с «Сибирью»?

— Понимаем, что будет разница во времени, турнирное положение может сказаться на нашем недонастрое, будем обращать на это внимание завтра на тренировке, — сказал Алексей Исаков.