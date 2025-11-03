Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
1
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.02
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.37
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.65
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Силаев о Ларионове: «Хороший психолог, наставник с большим опытом. У него есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков»

19-летний защитник «Торпедо» оценил работу под руководством Игоря Ларионова, который летом ушел из нижегородской команды и стал тренером СКА.

Источник: Спортс"

— У вас состоялся прощальный разговор с Ларионовым?

— После новости об отставке я написал Игорю Николаевичу сообщение. Он перезвонил мне буквально через пару минут, пообщался, пожелал удачи и сказал, что я всегда могу обратиться к нему с любым вопросом. Мы разошлись на хорошей ноте. Перед матчем «Торпедо» против СКА в Нижнем Новгороде я встретился с Игорем Николаевичем лично, поговорил минут пять. У нас с ним остались теплые, рабочие отношения.

— В чём особенность Ларионова при работе с молодежью?

— Игорь Николаевич очень хороший психолог, наставник с большим опытом. Он знает, когда запустить молодого парня в игру, а когда следует дать ему отдохнуть. Даже когда у меня что-то не получалось, мы всегда могли спокойно поговорить, он давал мне разные советы. Дважды он отпускал меня домой, потому что видел, что мне совсем тяжело. У Игоря Николаевича есть определенная чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков.