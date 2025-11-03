Силаев о Ларионове: «Хороший психолог, наставник с большим опытом. У него есть чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков»

— Игорь Николаевич очень хороший психолог, наставник с большим опытом. Он знает, когда запустить молодого парня в игру, а когда следует дать ему отдохнуть. Даже когда у меня что-то не получалось, мы всегда могли спокойно поговорить, он давал мне разные советы. Дважды он отпускал меня домой, потому что видел, что мне совсем тяжело. У Игоря Николаевича есть определенная чуйка, благодаря которой он раскрывает молодых игроков.