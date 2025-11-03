Ткачев про 7 поражений «Сибири» подряд: «Если хотим в плей-офф, то он уже начался для нас. Когда проигрываешь, будут негативные слухи. Мы сфокусированы на игре»

— Второй раз за неделю играем против «Трактора» и нам не хватает опыта, терпения и умения правильно сыграть в нужное время в нужный момент. Очень часто теряем нить игры по ходу сезона. Но если будем действовать в таком же ключе, как в этом матче против «Трактора», у нас будут шансы.