Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
1
:
Тампа-Бэй
1
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.01
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.37
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.65
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Сибирь
3
П1
X
П2

Ткачев про 7 поражений «Сибири» подряд: «Если хотим в плей-офф, то он уже начался для нас. Когда проигрываешь, будут негативные слухи. Мы сфокусированы на игре»

Нападающий «Сибири» Владимир Ткачев высказался после поражения от «Трактора» (3:4) в FONBET КХЛ. Это 7-й проигранный матч для новосибирского клуба подряд.

Источник: Спортс"

— Второй раз за неделю играем против «Трактора» и нам не хватает опыта, терпения и умения правильно сыграть в нужное время в нужный момент. Очень часто теряем нить игры по ходу сезона. Но если будем действовать в таком же ключе, как в этом матче против «Трактора», у нас будут шансы.

— Что нужно изменить в игре команды?

— Надо сохранить такую игру в атаке и исправлять игру в обороне.

— Очень много слухов вокруг «Сибири», что и атмосфера нездоровая и не все благополучно в команде…

— Когда ты проигрываешь, будут слухи и негативные комментарии по поводу внутренней кухни. В команде никто не обсуждает данный вопрос, потому что все сфокусированы на своей игре. Каждому из нас есть в чем добавить.

— Особенно важно победить в ближайших матчах?

— Если мы хотим играть в плей-офф, то для нас он уже начался, — сказал Владимир Ткачев.