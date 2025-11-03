Ричмонд
Канцеров о переходе в «Чикаго»: «В “Металлурге” у меня последний год контракта, интерес “Блэкхокс” заметен. Хочу, чтобы Магнитогорск гордился мной, как Малкиным»

21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о усиливающемся интересе со стороны «Чикаго». Права на Романа Канцерова в НХЛ принадлежат «Блэкхокс».

Источник: Спортс"

«Конечно, я слежу за Коннором Бедардом. У них молодая команда, которая находится в стадии перестройки, но выступает довольно неплохо. Что касается общения — оно вполне рабочее, профессиональное. В “Чикаго” знают, что это мой последний год по контракту, и я чувствую, что интерес с их стороны становится все более заметным.

Мы созваниваемся примерно каждые десять матчей, разбираем игровые моменты, обсуждаем, что нужно улучшить. Хотя системы в наших лигах сильно различаются, поэтому в основном говорим о развитии индивидуальных навыков.

Они меня приглашали [в летний лагерь развития], но я отказался, потому что был в активной фазе подготовки к чемпионату. К тому же, на их сборе даже не было льда — я был там в прошлом году, и все ограничилось занятиями в зале. Поэтому не видел смысла ехать снова", — сказал Роман Канцеров.

Летом Канцеров встретился с Евгением Малкиным, и, хотя прямых параллелей не проводит, не скрывает, насколько для него важна эта встреча.

«У каждого свой путь, конечно. Но я очень хочу, чтобы Магнитогорск гордился мной так же, как гордится Малкиным», — добавил Роман Канцеров.