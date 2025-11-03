Ричмонд
Самсонов о Кузнецове: «Он спрашивал про Магнитогорск, мы тренировались вместе. Переживаю за Кузю, хочу, чтобы он вернулся на свой уровень»

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов рассказал про общение с нападающим «Металлурга» Евгением Кузнецовым. Самсонов является уроженцем Магнитогорска и воспитанником «Металлурга». Ранее Илья выступал вместе Кузнецовым в «Вашингтоне».

Источник: Спортс

— Какое‑то время вы жили в Магнитогорске с семьей. Удалось ли пообщаться со своим другом Евгением Кузнецовым?

— Да, но они в последнее время были много в поездках. Давно мы не виделись. Когда он приехал, мы вместе тренировались. Женя у меня немного спрашивал про город, ездил к моим родителям на ужин, пару раз мы вместе сходили на обед.

Но мы постоянно были на связи, на телефоне. Я тоже переживаю за Кузю. Он и так хорошо играет, но я в принципе хочу, чтобы он вернулся на свой уровень.

— Смешной был момент, когда Кузнецов летом в вашей форме встал в ворота.

— Да. Там еще Слава Войнов катался с Никитой Зайцевым. Женя попросился: «Если ты сегодня не пойдешь кататься, можно я в твоей форме схожу?».

Ну и приняли решение, что я не катаюсь, а Женя попробует себя в воротах. А потом и фотки сделали, — сказал Илья Самсонов.

Самсонов о переезде из США: «Самое сложное — разобраться с МФЦ, получить документы. Это был шок, будто иностранные слова. СНИЛС, например — что это вообще?».