Буцаев о 3:4 с «Трактором»: «Сибирь» показала характер. Такие поражения закаляют, видим прогресс"

— К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали поражения, у нас было достаточно моментов изменить ход игры. «Трактор» — интересный соперник. Считаю, что сегодня ребята показали характер и что у нас есть коллектив. Такие поражения закаляют. Мы видим прогресс. Да, на сегодняшний день нет результата, но при таком подходе все будет хорошо.