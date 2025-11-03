Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Анахайм
3
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
14.00
П2
46.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Сан-Хосе
0
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.80
П2
1.43
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.06
П2
4.81
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Спартак
2
П1
X
П2

Буцаев о 3:4 с «Трактором»: «Сибирь» показала характер. Такие поражения закаляют, видим прогресс"

Тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:4). Новосибирский клуб потерпел 7-е поражение подряд.

Источник: Спортс"

— К сожалению, по качеству игры мы не заслуживали поражения, у нас было достаточно моментов изменить ход игры. «Трактор» — интересный соперник. Считаю, что сегодня ребята показали характер и что у нас есть коллектив. Такие поражения закаляют. Мы видим прогресс. Да, на сегодняшний день нет результата, но при таком подходе все будет хорошо.

— За счет чего планируете выбираться с последнего места в зону плей‑офф?

— Правильное отношение каждого к работе. Нам нужно пройти через поражения. Последние матчи мы проигрываем в упорной борьбе в одну шайбу, идет становление команды, многие ребята не выступали на таком уровне, но мы видим их желание врываться в команду, — сказал Буцаев.