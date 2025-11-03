Мичков продлил безголевую серию до 8 матчей. У него 1 бросок, 1 блок и 3 потери за 13:41 в матче с «Калгари»

20-летний россиянин не забивает на протяжении последних 8 матчей. В 12 играх в текущем сезоне у него 6 (1+5) очков при полезности «минус 2».
Сегодня Матвей (13:41, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ, 1 блоком и допустил 3 потери.
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков продлил безголевую серию в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (1:2).
