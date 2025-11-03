18-летний Шефер — самый молодой защитник с дублем в истории НХЛ. Первый номер драфта-2025 побил рекорд Бобби Орра

Если считать и нападающих, то с начала эпохи расширения (сезон-1967/68) только 2 игрока забросили 2 шайбы за матч в более молодом возрасте. Это были Джордан Стаал (2006, «Питтсбург», 18 лет 41 день) и Пьер Тюржон (1987, «Баффало», 18 лет 54 дня).