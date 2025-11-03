Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
6.67
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.60
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

18-летний Шефер — самый молодой защитник с дублем в истории НХЛ. Первый номер драфта-2025 побил рекорд Бобби Орра

Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:2) и был признан первой звездой.

На счету 18-летнего канадца стало 10 (5+5) очков в 12 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 21:56.

Шефер (18 лет 58 дней) стал самым молодым защитником с дублем в истории НХЛ, побив рекорд Бобби Орра (1966 год, «Бостон», 18 лет 248 дней).

Если считать и нападающих, то с начала эпохи расширения (сезон-1967/68) только 2 игрока забросили 2 шайбы за матч в более молодом возрасте. Это были Джордан Стаал (2006, «Питтсбург», 18 лет 41 день) и Пьер Тюржон (1987, «Баффало», 18 лет 54 дня).