Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.60
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Минтюков набрал 1-е очко за 5 матчей. У защитника «Анахайма» ассист, 1 бросок, 2 блока и 2 потери за 18:20 в игре с «Нью-Джерси»

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился результативной передачей при шайбе Криса Крайдера в пустые ворота «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата (4:1).

На счету 21-летнего россиянина стало 3 (0+3) балла в 11 играх при полезности «+1» и среднем времени на льду 15:39.

Сегодня Минтюков (18:20, нейтральная полезность) также отметился 1 броском в створ и 2 блоками, а также допустил 2 потери.