Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.48
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.60
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Грицюк без очков в 4-м матче подряд: 4 броска и «минус 1» за 17:04 (личный рекорд в НХЛ) против «Анахайма». У него 2+4 в 13 играх в сезоне

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (1:4).

У 24-летнего россиянина 6 (2+4) баллов в 13 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1» и среднем времени на льду 13:38.

Сегодня Грицюк (17:04 — личный рекорд в лиге, «минус 1») отметился 4 бросками в створ и 1 перехватом.