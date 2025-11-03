Самсонов о переходе в «Сочи»: «Не думаю, что агенты в НХЛ упустили рынок — видимо, так сложилось. То, что по моим воротам будут много бросать — это хорошо. Легких путей я не&n

— Так и должно было быть. Но если честно, я не знаю, как это произошло и почему так получилось. Не думаю, что мои агенты упустили рынок или допустили какой‑то промах. Видимо, так сложилось, и больше к этому нечего добавить. Для меня это определенный вызов. Поэтому выбор и пал на «Сочи». Мы хорошо пообщались с руководством. И на семейном совете было решено, что главное сейчас — вернуться на свой уровень, причем быстро.