Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.42
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.60
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Самсонов о переходе в «Сочи»: «Не думаю, что агенты в НХЛ упустили рынок — видимо, так сложилось. То, что по моим воротам будут много бросать — это хорошо. Легких путей я не&n

Илья Самсонов не против высокой нагрузки после перехода в «Сочи».

— Удивило ваше решение. Почему вы подписали контракт с «Сочи»?

— Я посоветовался с семьей и понял, что нет смысла сидеть дальше без дела. Ну и все: договорились с «Магниткой», договорились с «Сочи». И получился мой переход. Я просто хочу сейчас играть в хоккей, получая от этого удовольствие. Устал уже просто так тренироваться.

— По всем рейтингам в межсезонье вы выходили в топ‑5 лучших свободных агентов НХЛ. Все были уверены, что вы будете дальше играть в Северной Америке.

— Так и должно было быть. Но если честно, я не знаю, как это произошло и почему так получилось. Не думаю, что мои агенты упустили рынок или допустили какой‑то промах. Видимо, так сложилось, и больше к этому нечего добавить. Для меня это определенный вызов. Поэтому выбор и пал на «Сочи». Мы хорошо пообщались с руководством. И на семейном совете было решено, что главное сейчас — вернуться на свой уровень, причем быстро.

То, что по моим воротам будут много бросать — так это хорошо. И сейчас «Сочи» осталось провести 50 матчей в регулярном чемпионате. Хочу помочь команде исправить сложившуюся ситуацию. Поверьте, я не искал легких путей, — сказал Самсонов.