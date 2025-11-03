Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.42
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.60
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Силаев о стычке с Радуловым в плей-офф: «Он кричал это все не мне, а Жене Свечникову. На рукопожатиях обнялись с Александром, он пожелал удачи»

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о ситуации с Александром Радуловым во время серии с «Локомотивом» в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— В плей-офф у вас была стычка с Александром Радуловым, его реплики даже попали на камеру во время трансляции. Как тот момент выглядел с игры?

— На самом деле Радулов кричал это все не мне, а Свечникову. Женя мне потом сказал, что у них с Александром до этого была перепалка. Я просто спокойно вернулся на лавку после силового, это был обычный игровой момент.

Только потом услышал слова Радулова, когда пересматривал эпизод в трансляции. Во время паузы во дворце играла музыка, поэтому нам было не слышно, что говорят на другой скамейке.

На рукопожатиях после серии с «Локомотивом» мы с Александром обнялись, он пожелал мне удачи, посоветовал работать и развиваться.