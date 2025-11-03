Агент Бутузова о возможном уходе игрока из «Сибири» на фоне 1+1 в 21 матче: «Мне четко дали понять — обмен не планируется. Никакого недопонимания с Буцаевым нет»

— Действительно ли у Бутузова есть недопонимание с Вячеславом Буцаевым, а сам игрок запросил обмен?
— Никакого недопонимания с тренером нет. Тренер ясно дал команде понять, что хочет от хоккеистов. Сказал, что некоторые игроки находятся не в лучшей физической форме.
Могу сказать одно на сто процентов: из разговоров с Владимиром, тренерским штабом и менеджментом «Сибири» мне четко дали понять, что обмена не планируется. Информации о конфликте у меня на данный момент тоже нет, — сообщил Александр Черных.