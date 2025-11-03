Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.42
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.60
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Агент Бутузова о возможном уходе игрока из «Сибири» на фоне 1+1 в 21 матче: «Мне четко дали понять — обмен не планируется. Никакого недопонимания с Буцаевым нет»

31-летний форвард Владимир Бутузов набрал только 2 (1+1) очка в 21 матче в текущем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Действительно ли у Бутузова есть недопонимание с Вячеславом Буцаевым, а сам игрок запросил обмен?

— Никакого недопонимания с тренером нет. Тренер ясно дал команде понять, что хочет от хоккеистов. Сказал, что некоторые игроки находятся не в лучшей физической форме.

Могу сказать одно на сто процентов: из разговоров с Владимиром, тренерским штабом и менеджментом «Сибири» мне четко дали понять, что обмена не планируется. Информации о конфликте у меня на данный момент тоже нет, — сообщил Александр Черных.