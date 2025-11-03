Агент Самонова о его обмене в ЦСКА: «Вариант Александра устроил, он знает тренера по вратарям в команде. С “Салаватом” остались теплые отношения, не было выкручивания рук»

— Нам звонили из Уфы и говорили, что у них есть общение с разными клубами. У Самонова в контракте пункт о запрете на обмен, поэтому в «Салавате» предложили обмен на взаимовыгодных условиях. В клубе сообщили, что общение с ЦСКА вышло на финишную прямую. Потом мы созвонились с армейским клубом, что Александр готов к обмену. И буквально после игры Самонов подписал документ.