Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.42
П2
6.90
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.60
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2

Гридин забросил 4-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Калгари». У 19-летнего форварда 11 очков в 8 играх

Форвард «Калгари Рэнглерс» Матвей Гридин установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом» (6:1).

На счету 19-летнего россиянина стало 11 (4+7) очков в 8 играх в сезоне за фарм «Флэймс». В 4 играх в НХЛ Гридин забросил 1 шайбу.

Отметим, что третий гол «Рэнглерс» в матче забил форвард Айдар Суниев. В 10 играх у него 2 (2+0) очка.