Дмитрий Губерниев: «Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки — если не в этом сезоне, так в следующем. Александр еще несколько лет отыграет в НХЛ»

Россиянин забил 976 голов с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. В активе Уэйна Гретцки 1016 шайб.
"Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки — если не в этом сезоне, так в следующем. Александр еще несколько лет отыграет в НХЛ.
Хоккей — командная игра. Главное все-таки — Кубок Стэнли, а не личные рекорды. Что Овечкину эти рекорды, если команда не выигрывает трофей?
Ничего страшного, что Александр пока немного забивает на старте сезона. Он много отдыхал, была травма. У Овечкина все впереди, еще назабивает и возьмет свое", — сказал Дмитрий Губерниев.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше