Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.60
П2
2.73
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Коламбус
2
П1
X
П2

Дмитрий Губерниев: «Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки — если не в этом сезоне, так в следующем. Александр еще несколько лет отыграет в НХЛ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о результативности нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

Россиянин забил 976 голов с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. В активе Уэйна Гретцки 1016 шайб.

"Овечкин побьет и второй рекорд Гретцки — если не в этом сезоне, так в следующем. Александр еще несколько лет отыграет в НХЛ.

Хоккей — командная игра. Главное все-таки — Кубок Стэнли, а не личные рекорды. Что Овечкину эти рекорды, если команда не выигрывает трофей?

Ничего страшного, что Александр пока немного забивает на старте сезона. Он много отдыхал, была травма. У Овечкина все впереди, еще назабивает и возьмет свое", — сказал Дмитрий Губерниев.

