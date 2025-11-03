Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Металлург Мг
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
22.00
П2
56.00
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.48
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.60
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сан-Хосе
2
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
1
:
Калгари
2
П1
X
П2

Светлана Журова: «По масштабу личности с Родниной сравним Саша Овечкин. Только ему не хватает Олимпиады»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала спортсменов, которых можно сопоставить с трехкратной чемпионкой Игр по фигурному катанию Ириной Родниной.

Источник: Спортс"

"Есть ли сейчас среди наших спортсменов личности, сравнимые с Родниной? У нас есть хорошие спортсмены. Мы просто очень любим Ирину Константиновну, поэтому для себя мало с кем можем ее сравнить. Для нас Роднина выше всех.

Но все равно есть спортсмены, сравнимые в этом плане с Родниной. Чем не личность Маша Киселева (трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию — Спортс«“), например? Она и депутат, и общественный деятель, и потрясающее шоу делает.

Роднину сложно сравнивать с современными спортсменами, потому что она трехкратная олимпийская чемпионка. Все сравнения будут не в пользу сравниваемых. Но по масштабу личности с Родниной сравним Саша Овечкин.

Только ему Олимпиады не хватает. У него есть популярность, известность, влияние и благотворительность, но Овечкин даже не закончил еще", — сказала Журова.