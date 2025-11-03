Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.11
Торонто
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.80
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
04.11
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.59
Хоккей. НХЛ
04.11
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.44
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04.11
Сиэтл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.49
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Журова про Овечкина в политике: «Нужно ли это Саше? У депутатов много ограничений, которые ему непросто выполнить: недвижимость за рубежом и другое»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о том, нужно ли форварду «Вашингтона» Александру Овечкину начинать политическую карьеру.

Источник: Спортс"

"Я всегда говорила и буду говорить, что сам спортсмен должен за себя решить. Я за него точно говорить не буду, рекомендовать тем более. Это непростая тема, для Саши особенно.

Потому что у политиков и депутатов очень много ограничений, которые Александру выполнить будет непросто: недвижимость за рубежом и много другого. Поэтому нужно ли это Саше и его семье?" — сказала Светлана Журова.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше