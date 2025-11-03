Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04.11
Торонто
:
Питтсбург
П1
1.88
X
4.76
П2
3.42
Хоккей. НХЛ
04.11
Нэшвилл
:
Ванкувер
П1
2.35
X
4.29
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
04.11
Сент-Луис
:
Эдмонтон
П1
2.75
X
4.42
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04.11
Сиэтл
:
Чикаго
П1
2.05
X
4.45
П2
3.04
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Агент Овечкина про 2 шайбы в 12 матчах: «Саша свои голы забьет! Травма на предсезонке немного выбила его из колеи»

Представитель Александра Овечкина Глеб Чистяков призвал не переживать из-за результативности форварда в текущем сезоне НХЛ. Капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в первых 12 играх. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.

Представитель Александра Овечкина Глеб Чистяков призвал не переживать из-за результативности форварда в текущем сезоне НХЛ. Капитан «Вашингтона» набрал 7 (2+5) очков в первых 12 играх. В последних 4 встречах россиянин не отметился результативными действиями.

«Уверен, что все будет нормально. Саша свои голы забьет! Немного выбила его из колеи травма на предсезонке», — сказал Глеб Чистяков.

