Кравец после 2:5 от «Нефтехимика»: «Барыс» уверенно провел 1-й период. Уозерспун врезался в штангу и выбыл до конца сезона"

Тайлер Уозерспун получил очень серьезную травму, врезавшись в штангу. Он выбыл месяцев на шесть, скорее всего, до конца сезона. Макс Уиллмен проделал достаточно много работы, старался. Может быть, иногда невпопад. Но он только приехал.