Сергей Савельев о переподписаниях в КХЛ: «Должны быть только в сторону повышения. В НХЛ такого вообще нет, там игроки с минимальными контрактами становились звездами»

Если я нашел хорошего игрока, которого, например, подписал на четыре года на 15 миллионов, но через два сезона он набирает по 50 очков, то, значит, это моя хорошая работа, так как подписал игрока на такую сумму. А с переподписаниями игрок может говорить, что требует повышения зарплаты, не будет играть или еще что-то. Такого быть не должно.