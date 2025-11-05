Ричмонд
03:00
Айлендерс
:
Бостон
П1
2.00
X
4.61
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Юта
П1
2.80
X
4.53
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
П1
2.00
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Каролина
П1
2.51
X
4.33
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Эдмонтон
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
П1
1.75
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Тампа-Бэй
П1
2.08
X
4.53
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Флорида
П1
3.11
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Детройт
П1
1.87
X
4.77
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Виннипег
П1
2.25
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
П1
4.40
X
4.48
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Михаил Орлов о 3:4 от «Торпедо»: «Удаления подвели “Сибирь”. Где-то надо сдержать эмоции, сыграть правильно — вывести шайбу из зоны и искать счастье у чужих ворот»

Защитник «Сибири» Михаил Орлов прокомментировал поражение от «Торпедо».

Источник: Спортс"

Сегодня «Сибирь» по буллитам проиграла «Торпедо» со счетом 3:4. Это 8-е поражение команды подряд. «Сибирь» идет на десятом месте в Восточной конференции.

— Немножко удаления подвели нас. Где-то надо сдержать эмоции, где-то сыграть правильно — вывести шайбу из зоны и искать счастье у чужих ворот.

А в овертайме непозволительно много давали сопернику моментов создавать. Но был и у нас момент 2 в 1 — могли забить, был шанс. На буллитах уже «Торпедо» было сильнее.

— Вы выступали за «Торпедо». Этот матч был принципиальным?

— Во-первых, это был мой первый матч за «Сибирь» — это важнее, чем противостояние с бывшей командой. Хотелось показать себя.

— Как вам атмосфера в Новосибирске? Город славится своими болельщиками, вот и сегодня был полный стадион.

— Поддержка чумовая просто. Большой стадион, много болельщиков — огромное спасибо, что они приходят, даже несмотря на серию поражений, — сказал Орлов.