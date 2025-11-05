Магранов о Самсонове в «Сочи»: «Мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. В зависимости от того, как он проявит себя сейчас, к нему возникнет интерес команд, которые думают о пл

«История Самсонова не совсем про усиление “Сочи”. Сейчас, конечно, он в моменте может помочь команде, но ему тоже нужно набирать физическую форму. Неслучайно он в первой игре был заменен именно из-за своих кондиций, а не из-за уровня игры. Но со временем это придет, а дальше вопрос, какие оптимальные результаты будет показывать Самсонов. В моменте он может стать большим усилением для “Сочи”.