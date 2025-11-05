Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.61
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.53
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.33
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.53
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.77
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.48
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Магранов о Самсонове в «Сочи»: «Мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. В зависимости от того, как он проявит себя сейчас, к нему возникнет интерес команд, которые думают о пл

Комментатор Виталий Магранов оценил переход голкипера Ильи Самсонова в «Сочи».

Источник: Спортс"

С 2018 года вратарь выступал в Северной Америке.

«История Самсонова не совсем про усиление “Сочи”. Сейчас, конечно, он в моменте может помочь команде, но ему тоже нужно набирать физическую форму. Неслучайно он в первой игре был заменен именно из-за своих кондиций, а не из-за уровня игры. Но со временем это придет, а дальше вопрос, какие оптимальные результаты будет показывать Самсонов. В моменте он может стать большим усилением для “Сочи”.

Но мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. И опять же в зависимости от того, как он проявит себя сейчас в «Сочи», к нему возникнет интерес команд, которые будут думать о плей-офф. Вот тогда уже будет повод говорить, станет ли он усилением перед кубковыми матчами.

И могу предположить, что это будет обмен на денежную компенсацию, прежде всего, и, может быть, какие-то игроки в довесок тоже появятся", — сказал Магранов.

Вячеслав Быков: «Решение играть за “Сочи” — возможность перезагрузить карьеру для Самсонова. КХЛ находится на высоком уровне».