Ларионов о 9-м месте СКА: «Всегда есть свет в конце тоннеля, но сам он не появляется. Нужно, чтобы команда своими силами добилась того, чтобы пошла полоса побед. Выиграть 3−4 игры, и поднимемся»

Говорить о шансах на плей-офф? Многие вещи меняются по ходу сезона. Хочу говорить о позитиве, а не о негативе. Всегда есть свет в конце тоннеля, но сам он не появляется. Нужно делать так, чтобы команда своими силами добилась того, чтобы пошла полоса побед, — сказал Ларионов.