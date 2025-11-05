Ричмонд
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.38
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.90
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.53
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.11
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.77
П2
3.53
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
12:15
Амур
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.48
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.50
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
0
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Торпедо
4
П1
X
П2

Першаков о 3:4 от «Торпедо»: «Мы заигрывались в атаке в овертайме, нас обрезали. После игры в Екатеринбурге стали допускать меньше потерь, это был жесткий урок»

Нападающий «Сибири» Александр Першаков прокомментировал поражение в игре с «Торпедо».

Источник: Спортс"

Во вторник «Сибирь» по буллитам проиграла «Торпедо» со счетом 3:4. Это 8-е поражение команды подряд. «Сибирь» идет на десятом месте в Восточной конференции.

19-летний форвард Першаков забил гол во втором матче подряд.

«Торпедо» было лучше в буллитах, в овертайме мы заигрывались в атаке, и нас обрезали. Поражение есть поражение, они по восприятию особо не отличаются. Разве что поражения с разгромным счетом еще больше настроя дают.

После игры в Екатеринбурге (1:7 от «Автомобилиста» — Спортс") стали меньше допускать потерь, там много контратак на свои ворота допускали. Это был жесткий урок. Первая шайба в КХЛ — это груз с плеч! Было много положительных эмоций.

Чувствуется доверие тренера — нам надо его оправдывать. Я чувствовал, что меня могут поставить на буллит. Но заранее мне не говорили.

Валентин Пьянов большую роль проделывает в нашем звене, постоянно подсказывает нам с Ильей Люзенковым. Спасибо болельщикам, что поддерживают нас в трудный момент. В команде рабочая атмосфера, улучшаем моменты, которые у нас не получались", — сказал Першаков.