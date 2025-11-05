Ричмонд
«Рейнджерс» проиграли все 6 матчей дома в этом сезоне при разнице шайб 6:18. После 0:3 от «Каролины» болельщики освистали команду Салливана

«Рейнджерс» уступили «Каролине» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев 6-е поражение в 6 домашних матчах со старта сезона.

После сегодняшнего поражения болельщики освистали уходившую со льда Madison Square Garden команду.

У команды под руководством Майка Салливана только 1 очко в 6 домашних играх в этом сезоне при разнице шайб 6:18. При этом 5 из 6 шайб были заброшены в игре против «Сан-Хосе» (5:6 ОТ).

Ранее клуб из Нью-Йорка, который отметит 100 лет с даты своего основания в 2026 году, только дважды начинал сезон без побед в первых 6 играх дома (1943/44, 1950/51).

С 14 очками в 14 играх команда идет на 14-м месте в Восточной конференции.