Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Форвард «Тампы» вытеснил оттуда Проппа — 1005 очков против 1004

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (2:3).

В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1005 (362+643) баллов в 814 играх.

Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив из сотни Брайана Проппа (1004 в 1016). На 99-м месте идет Лэнни Макдоналд (1006 в 1111).

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Среди россиян лучший результат у Александра Овечкина («Вашингтон», 1630 в 1503, продолжает карьеру).

