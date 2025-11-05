Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Форвард «Тампы» вытеснил оттуда Проппа — 1005 очков против 1004

В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 11 (5+6) очков в 11 играх. За карьеру в рамках регулярок — 1005 (362+643) баллов в 814 играх.
Кучеров вошел в топ-100 лучших бомбардиров в истории лиги, вытеснив из сотни Брайана Проппа (1004 в 1016). На 99-м месте идет Лэнни Макдоналд (1006 в 1111).
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (2857 в 1487). Среди россиян лучший результат у Александра Овечкина («Вашингтон», 1630 в 1503, продолжает карьеру).
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше