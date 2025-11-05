Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
3.63
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
1
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
4.20
П2
1.77
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Перри провел 1400-й матч в регулярках НХЛ — 4-й результат среди действующих игроков. Больше только у Овечкина, Бернса и Копитара

40-летний нападающий «Лос-Анджелеса» Кори Перри провел 1400-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру.

Источник: Спортс"

Юбилейной для него стала игра против «Виннипега» (3:0). Канадский форвард отметился в ней результативной передачей за 13:51 на льду.

Перри стал четвертым действующим игроком, добравшимся до этой отметки. Больше матчей провели только Брент Бернс (1511), Александр Овечкин (1503) и Анже Копитар (1464).

В истории НХЛ он занимает 44-е место.

