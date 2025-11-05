Перри провел 1400-й матч в регулярках НХЛ — 4-й результат среди действующих игроков. Больше только у Овечкина, Бернса и Копитара

Юбилейной для него стала игра против «Виннипега» (3:0). Канадский форвард отметился в ней результативной передачей за 13:51 на льду.
Перри стал четвертым действующим игроком, добравшимся до этой отметки. Больше матчей провели только Брент Бернс (1511), Александр Овечкин (1503) и Анже Копитар (1464).
В истории НХЛ он занимает 44-е место.
