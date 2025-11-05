Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Металлург Мг
0
Все коэффициенты
П1
3.63
X
4.60
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
1
:
Авангард
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
4.20
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Даллас
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
3
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Монреаль
4
:
Филадельфия
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Дрегер о травме Дюбуа: «Вашингтон» изучит рынок обменов, но пока воспользуется внутренними резервами. Макмайкла уже перевели в центр"

Инсайдер TSN Даррен Дрегер считает, что «Вашингтон» заменит Пьера-Люка Дюбуа внутренними резервами. Ранее 27-летний центрфорвард выбыл на неопределенный срок из-за травмы.

Источник: Спортс"

"Очевидно, что быстро решить эту проблему невозможно. Я знаю, что Пьер-Люк Дюбуа скоро получит второе мнение, чтобы убедиться, что план его восстановления составлен правильно. Предполагается, что он еще вернется в этом сезоне, но пропустит значительное количество времени.

«Вашингтон», конечно, изучит рынок обменов, но им нужно быть осторожными с обменом активов, держа в уме наступление новой эпохи после ухода Александра Овечкина. Пока они попытаются заполнить пустоту внутренними резервами.

Коннор Макмайкл — природный центр. Его уже перевели на эту роль, и я ожидаю, что Спенсер Карбери тоже внимательно к нему присмотрится", — сказал Дрегер.

Овечкин не забивает, у «Вашингтона» 4 поражения подряд. Что вообще происходит?

