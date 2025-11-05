Ричмонд
Роман Ротенберг: «Ребенок в хоккее выбирает путь в 18−19 лет — стать лучшим бомбардиром в НХЛ, как Овечкин, или пойти в экономисты»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в сессии «Мировые тренды индустрии массового спорта».

Источник: Спортс"

— «Россия 25» несколько раз выступала в Тульской области, популяризировали хоккей. Дети видят это, идут заниматься в Академию Михайлова. Мы хотим масштабировать наши проекты на все регионы России.

Хоккей — это высокие технологии, это требует больших инвестиций в лед, инфраструктуру, инвентарь. Здесь сложнее найти все эти механизмы.

— Высокие технологии без человека представить невозможно. Не оскудела ли земля наша хоккейными талантами?

— Самое главное дать детям внимание, правильные упражнения. Они встают на лед в 4 года, с 5−6 лет начинают играть в команде. Им надо дать упражнения мирового уровня, мы должны понимать, что даем детям для всестороннего развития.

Нам надо довести ребенка в хоккее до 20 лет, в 18−19 лет он выбирает свой путь — пойдет ли в экономисты или будет достигать успехов, как Овечкин, и станет лучшим бомбардиром в истории НХЛ, — сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Чтобы сборная была сильной, как в СССР — нужно развивать добровольный хоккей. Уже приземляем проект “Красная машина — двор” с правительством Москвы».