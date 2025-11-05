Фетисов о шансах Овечкина обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Для Саши нет ничего невыполнимого, все зависит от него. Захочет — возьмет и этот рекорд»

Сейчас 40-летний капитан «Вашингтона» отстает на 40 шайб — 1016 на 976.
"Для Овечкина нет ничего невыполнимого, он способен и второй рекорд Гретцки побить. Все будет зависеть от него самого. Захочет — значит, и этот рекорд возьмет. Хотя это тоже какая-то фантастическая цифра сама по себе.
Пока у Саши не очень складывается начало сезона, но он еще наберет форму. Овечкину надо выиграть Кубок Стэнли с командой в этом сезоне. Поэтому набирать кондиции к плей-офф нужно постепенно. Все будет нормально у Саши", — сказал Фетисов.
Роман Ротенберг: «Ребенок в хоккее выбирает путь в 18−19 лет — стать лучшим бомбардиром в НХЛ, как Овечкин, или пойти в экономисты».