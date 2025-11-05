Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
0
:
Салават Юлаев
2
Все коэффициенты
П1
28.00
X
7.75
П2
1.17
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
1
:
Нефтехимик
4
Все коэффициенты
П1
64.00
X
12.70
П2
1.07
Хоккей. НХЛ
06.11
Торонто
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06.11
Вашингтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.49
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
06.11
Калгари
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.36
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.11
Ванкувер
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.61
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
06.11
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.59
П2
3.21
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Фетисов о шансах Овечкина обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Для Саши нет ничего невыполнимого, все зависит от него. Захочет — возьмет и этот рекорд»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил шансы Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

Сейчас 40-летний капитан «Вашингтона» отстает на 40 шайб — 1016 на 976.

"Для Овечкина нет ничего невыполнимого, он способен и второй рекорд Гретцки побить. Все будет зависеть от него самого. Захочет — значит, и этот рекорд возьмет. Хотя это тоже какая-то фантастическая цифра сама по себе.

Пока у Саши не очень складывается начало сезона, но он еще наберет форму. Овечкину надо выиграть Кубок Стэнли с командой в этом сезоне. Поэтому набирать кондиции к плей-офф нужно постепенно. Все будет нормально у Саши", — сказал Фетисов.

Роман Ротенберг: «Ребенок в хоккее выбирает путь в 18−19 лет — стать лучшим бомбардиром в НХЛ, как Овечкин, или пойти в экономисты».

