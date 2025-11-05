Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
0
:
Салават Юлаев
2
Все коэффициенты
П1
25.00
X
7.50
П2
1.17
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
1
:
Нефтехимик
4
Все коэффициенты
П1
60.00
X
12.50
П2
1.07
Хоккей. НХЛ
06.11
Торонто
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
06.11
Вашингтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.49
П2
2.94
Хоккей. НХЛ
06.11
Калгари
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.36
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.11
Ванкувер
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.61
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
06.11
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.59
П2
3.21
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Детройт
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Галиев об Овечкине: «Когда он забил 500-й гол, мы выбежали на лед в честь грандиозной отметки. Появлялась уверенность, что если не он, то никто не побьет рекорд Гретцки»

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев высказался о рекорде Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ и совместной игре в «Вашингтоне».

Источник: Спортс"

— С Александром Овечкиным играли вместе. Понятно, что это было почти 10 лет назад и тогда еще не говорили так о его рекорде, но тем не менее впервые в этом контексте упоминали именно тогда. Каковы ваши воспоминания об этом?

— Помню, когда он забил свой 500-й гол, мы тоже выбежали все на лед в честь такой грандиозной отметки. Не задумывались о той цифре, которая сейчас есть, но где-то появлялась уверенность, что если не он, то никто другой не побьет этот рекорд. Слава богу, что так и случилось.

— Сам Овечкин тогда открестился от подобных разговоров.

— Он скромный, просто, когда забиваешь, забиваешь, забиваешь, ты понимаешь, что рекорды недалеко. Постоянно у него какие-то рекорды — в овертайме, на выезде, в большинстве, всех не перечислить. Молодец, красавец. Вдвойне приятно, что именно русский парень побил этот рекорд.

— Вы пока вместе играли, что-то почерпнули от него в плане снайперских навыков?

— Это было так давно. Понятно, что смотришь на него, как он бросает, на технику. Первое время, когда выходил, смотрел на него чуть ли не с открытым ртом с мыслями: «Это Саша». Потом немного привыкаешь в этому и перестаешь удивляться тем невероятным вещам, что он делает, — сказал Станислав Галиев.

