Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны — Россия, Канада, Швеция, Чехия — могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше всех оч

Вот если Канада не выиграет Олимпиаду, то там не скажут, что Канада плохо занимается хоккеем. Она может вообще не участвовать. Это касается и других хоккейных стран — Швеции, Чехии и России. Больше вопрос — как мы здесь занимаемся хоккеем.
Мне кажется, в финансировании несколько неправильно расставлены акценты. Большой спорт получает много на уровне КХЛ, а на финансирование детского и массового спорта выделяются не сильно большие деньги.
Олимпиада без нас неполноценна? Это вот опять из серии — ехать с гербом или нет. Конечно, было бы интереснее, если бы Россия там выступала. Мы в международном рейтинге имеем больше всех очков.
Но от того, что Россия не будет там играть, не будут ходить толпы протестующих болельщиков. Может, кто-то всплакнет вечерком у телевизора. Все равно там будет высокий уровень хоккея, потому что участвует НХЛ", — заявил Дмитрий Курбатов.
Гендиректор ФХР о нейтральном статусе: «Надо играть и выигрывать. Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?».