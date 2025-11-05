Ричмонд
06.11
Торонто
:
Юта
П1
2.05
X
4.60
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
06.11
Вашингтон
:
Сент-Луис
П1
2.07
X
4.49
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
06.11
Калгари
:
Коламбус
П1
2.40
X
4.33
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.11
Ванкувер
:
Чикаго
П1
2.02
X
4.63
П2
3.24
Хоккей. НХЛ
06.11
Сиэтл
:
Сан-Хосе
П1
2.00
X
4.67
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2

Гендиректор ФХР о недопуске на ОИ-2026: «На наш уровень не влияет. Хоккейные страны — Россия, Канада, Швеция, Чехия — могут вообще не участвовать. В международном рейтинге у нас больше всех оч

"К сожалению, пропускаем. Мы недополучаем того, что могли бы получить, но на уровень нашего хоккея это никак не влияет. Вы же понимаете, что все это делается для телезрителей и спонсоров. Это прекрасный праздник, хотим его выиграть, это наша славная история.

Источник: Спортс"

Вот если Канада не выиграет Олимпиаду, то там не скажут, что Канада плохо занимается хоккеем. Она может вообще не участвовать. Это касается и других хоккейных стран — Швеции, Чехии и России. Больше вопрос — как мы здесь занимаемся хоккеем.

Мне кажется, в финансировании несколько неправильно расставлены акценты. Большой спорт получает много на уровне КХЛ, а на финансирование детского и массового спорта выделяются не сильно большие деньги.

Олимпиада без нас неполноценна? Это вот опять из серии — ехать с гербом или нет. Конечно, было бы интереснее, если бы Россия там выступала. Мы в международном рейтинге имеем больше всех очков.

Но от того, что Россия не будет там играть, не будут ходить толпы протестующих болельщиков. Может, кто-то всплакнет вечерком у телевизора. Все равно там будет высокий уровень хоккея, потому что участвует НХЛ", — заявил Дмитрий Курбатов.

Гендиректор ФХР о нейтральном статусе: «Надо играть и выигрывать. Можно облепиться гербами и флагами, но прийти последним. Много ли в этом чести?».