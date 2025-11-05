Генменеджер «Юты»: «Наша цель — плей-офф, у нас высокие стандарты. Если вы придете на наш матч, подумаете, что клуб существует лет 30 — все в джерси, скандируют, поддерживают»

В прошлом сезоне мы были разочарованы, что не попали в восьмерку. Сейчас все упирается в стабильность — не впадать в эйфорию после побед и не падать духом после поражений. Посмотрим, чего сможем добиться. Команда еще молодая, но начало у нас хорошее.