Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.11
Торонто
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
06.11
Вашингтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.50
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
06.11
Калгари
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06.11
Ванкувер
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.56
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06.11
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.68
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2

Галиев о Галлане в «Шанхае»: «Ему нравится в России. Сказал, что тут жизнь очень дешевая, в Петербурге все дешево по сравнению с Канадой. Я не согласился»

Нападающий минского «Динамо» Станислав Галиев рассказал, что главному тренеру «Шанхая» Жерару Галлану нравится жизнь в Санкт-Петербурге.

Источник: Спортс"

— Вы играли под руководством Жерара Галлана еще в Квебеке. Вас в «Шанхай» не звали?

— В «Шанхай» не звали, но после игры с ними (Жераром Галланом и его помощником Майком Келли — Спортс«“) мы приятно пообщались, вспомнили былое время. На самом деле забавно, что они снова вернулись сюда и снова вдвоем — кажется, они всегда работают вместе. Последний раз они были в России, как раз когда приезжали общаться со мной, позвать в юниорскую лигу Квебека. В этот раз сказал им: “Добро пожаловать обратно”.

Им очень нравится в России, на самом деле. Они мне сказали, что у нас тут жизнь дешевая. Я им сказал: «В смысле дешевая?» Сказали, что по сравнению с Канадой в Санкт-Петербурге все дешево. Я не согласился с ними, — сказал Станислав Галиев.