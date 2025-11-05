Галиев о Галлане в «Шанхае»: «Ему нравится в России. Сказал, что тут жизнь очень дешевая, в Петербурге все дешево по сравнению с Канадой. Я не согласился»

— В «Шанхай» не звали, но после игры с ними (Жераром Галланом и его помощником Майком Келли — Спортс«“) мы приятно пообщались, вспомнили былое время. На самом деле забавно, что они снова вернулись сюда и снова вдвоем — кажется, они всегда работают вместе. Последний раз они были в России, как раз когда приезжали общаться со мной, позвать в юниорскую лигу Квебека. В этот раз сказал им: “Добро пожаловать обратно”.