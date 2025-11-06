Кадейкин о 3:4 с «Нефтехимиком»: «Удачу надо заслужить, пока она к “Трактору” спиной. Недостаточно усердно начинаем, может, поэтому халява к нам не прилипает»

— Не нам судить, удачный или неудачный. Крис до этого нас выручил, и благодаря ему победы были. Нам нужно более активно начинать матчи, переводить шайбу в зону соперника. Бенуа Гру говорит, что удачу надо заслужить. Пока она к нам спиной поворачивается. Может, мы недостаточно усердно начинаем, поэтому халява к нам и не прилипает, — сказал Александр Кадейкин.