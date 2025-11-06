Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.47
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.56
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.68
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2

Гендиректор ФХР об Овечкине: «Амбассадор российского хоккея в мире. Он лоялен к нашему государству, организовывал Putin Team. Это еще надо уметь, чтобы тебя поздравил и Путин, и Трамп»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина амбассадором российского хоккея для болельщиков во всем мире.

Источник: Спортс"

"Овечкин реально стал амбассадором российского хоккея для большинства болельщиков в мире. У нас есть еще 5−6 фамилий, которые прекрасно выступают в НХЛ, приносили пользу сборной. Но мир медиа живет по своим законам.

Александр Овечкин четко вписался в эту схему со своим рекордом. Это феномен Овечкина. При определенных условиях этот рекорд вообще могли не заметить. А так Москва была увешена плакатами — прекрасная история.

Тем более, что Овечкин абсолютно лоялен к нашему государству, организовывал Putin Team. Но он общается и с американским президентом. Это еще надо уметь сделать, не роняя собственного достоинства, чтобы тебя поздравил и Путин, и Трамп", — заявил Дмитрий Курбатов.

