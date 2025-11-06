Член Зала славы Сундин о Могильном: «Самый талантливый из всех, с кем я играл. Он бы забивал по 60−70 голов за сезон, выступая сейчас»

«Из всех, с кем мне доводилось играть — будь то национальная команда Швеции с Петером Форсбергом и Никласом Лидстрёмом или “Квебек” с Джо Сакиком, — Алекс был, пожалуй, самым талантливым хоккеистом из всех. Его уровень был невероятен. Иногда я смеялся, думая: если бы Могильный играл сегодня, он бы забивал по 60−70 голов за сезон».
10 ноября в Торонто состоится церемония включения Могильного в Зал хоккейной славы. Сообщалось, что Александр не сможет лично присутствовать на мероприятии.
Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».