Член Зала славы Сундин о Могильном: «Самый талантливый из всех, с кем я играл. Он бы забивал по 60−70 голов за сезон, выступая сейчас»

«Из всех, с кем мне доводилось играть — будь то национальная команда Швеции с Петером Форсбергом и Никласом Лидстрёмом или “Квебек” с Джо Сакиком, — Алекс был, пожалуй, самым талантливым хоккеистом из всех. Его уровень был невероятен. Иногда я смеялся, думая: если бы Могильный играл сегодня, он бы забивал по 60−70 голов за сезон».