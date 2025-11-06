Ричмонд
03:00
Торонто
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.60
П2
3.04
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.47
П2
2.97
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.33
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.56
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.68
П2
3.22
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Амур
3
:
Авангард
2
П1
X
П2

Член Зала славы Сундин о Могильном: «Самый талантливый из всех, с кем я играл. Он бы забивал по 60−70 голов за сезон, выступая сейчас»

Олимпийский чемпион, первый номер драфта НХЛ 1989 года, член Зала хоккейной славы Матс Сундин заявил, что Александр Могильный является самым талантливым хоккеистом из всех, с кем он играл.

Источник: Спортс"

«Из всех, с кем мне доводилось играть — будь то национальная команда Швеции с Петером Форсбергом и Никласом Лидстрёмом или “Квебек” с Джо Сакиком, — Алекс был, пожалуй, самым талантливым хоккеистом из всех. Его уровень был невероятен. Иногда я смеялся, думая: если бы Могильный играл сегодня, он бы забивал по 60−70 голов за сезон».

10 ноября в Торонто состоится церемония включения Могильного в Зал хоккейной славы. Сообщалось, что Александр не сможет лично присутствовать на мероприятии.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».