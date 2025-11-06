Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.78
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.33
П2
3.10
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.07
П2
7.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.10
П2
1.57
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Чикаго
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
6
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
5
:
Юта
3
П1
X
П2

В ФХР сообщили, что реальных переговоров о матче с американцами пока не было

По словам гендиректора ФХР Дмитрия Курбатова, в случае возвращения россиян на международную арену наиболее реальным будет проведение игр с европейскими командами.

Источник: AP 2024

САМАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Реальных переговоров о проведении хоккейных матчей между российскими и американскими командами пока нет. Об этом в интервью ТАСС на международном форуме «Россия — спортивная держава» рассказал генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

Ранее о возможном проведении матчей высказывался первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Мы держим руку на пульсе. Реальных каких-то переговоров, из которых может вырасти какой-либо матч, пока нет. Потом, надо тоже понимать, что USA Hockey — это член Международной федерации хоккея (IIHF). А они не будут нарушать рекомендации IIHF, — сказал Курбатов. — Прекрасная идея — сыграть с командой из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая не зависит вообще от международной федерации, но надо понимать, что у них сезон идет с октября по июнь, и какие-то матчи могут пройти в межсезонье. Примерно в сентябре».

«Из того, что ближе всего и что можно было бы сделать, — это сыграть какими-то студенческими командами. Потому что студенческий спорт все же вне этих историй, это массовый спорт. Но пока мы к этому не подступились. Все сигналы идут сверху, и будет команда — организуем в кратчайшие сроки», — добавил он.

По словам Курбатова, в случае возвращения россиян на международную арену наиболее реальным будет проведение игр с европейскими командами.

«То, что американские хоккеисты прервут в середине сезона выступления в своих клубах ради сборной, — для их федерации это дорого. С точки зрения пиара это прекрасно, с точки зрения политики — чудесно, а с точки зрения хоккея им это не надо. Если наше возвращение состоится, нам гораздо проще вернуться в тот континиум с участием команд Финляндии, Швеции, Чехии, может, Словакии, Швейцарии, Германии. Последние две сборные по уровню хоккея значительно подтянулись — посчитайте, сколько раз они сыграли в финале чемпионата мира за последние годы», — пояснил он.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС — информационный партнер форума.