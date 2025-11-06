В ФХР сообщили, что реальных переговоров о матче с американцами пока не было

«То, что американские хоккеисты прервут в середине сезона выступления в своих клубах ради сборной, — для их федерации это дорого. С точки зрения пиара это прекрасно, с точки зрения политики — чудесно, а с точки зрения хоккея им это не надо. Если наше возвращение состоится, нам гораздо проще вернуться в тот континиум с участием команд Финляндии, Швеции, Чехии, может, Словакии, Швейцарии, Германии. Последние две сборные по уровню хоккея значительно подтянулись — посчитайте, сколько раз они сыграли в финале чемпионата мира за последние годы», — пояснил он.